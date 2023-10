Gli esami non sono ancora finiti per gli alunni di una quinta classe del Liceo Scientifico “Galilei” di Spadafora. Gli orali sono da ripetere, per tutti indistintamente.

Lo ha deciso il Tar di Catania che ha rigettato nel merito il ricorso presentato dagli alunni e con sentenza breve. Non si conosce ancora la data in cui saranno fissate le nuove prove orali. Fatto sta che, ormai a fine ottobre, i ragazzi non sono ancora maturi.

Alla base della decisione del TAR c’è l’accertamento di gravi irregolarità e violazioni che sarebbero state confermate anche in sede di indagine amministrativa disposta dall’Ufficio Scolastico Regionale. E quindi prove annullate a tutela dell’interesse pubblico.

La questione si è aperta allorquando i familiari di una studentessa hanno deciso di presentare un esposto dopo avere appreso i risultati finali delle prove di maturità. La ragazza è stata rappresentata dall’avvocato Maria Chiara Isgrò.