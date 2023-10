Incendio in Via Stretto II Fondaconuovo poco dopo le 13,30. A favorire le fiamme stavolta non soltanto le temperature calde per il periodo e la leggera brezza sciroccale, ma la natura di materiali e rifiuti abbandonati in un piazzale che sorge nelle vicinanze di palazzine residenziali.

Un problema, quello dei rifiuti in quell’area, che ci è stato più volte segnalato. Purtroppo l’inciviltà dei soliti restii al rispetto delle regole crea disagi e addirittura mette in pericolo anche nuclei familiari che risiedono nelle vicinanze. I presenti hanno anche udito un paio di piccole esplosioni, probabilmente causate dalla presenza di vecchi elettrodomestici abbandonati che venivano a contatto con il fuoco.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo che hanno operato per avere ragione del rogo che ha destato preoccupazione tra gli abitanti del posto che assistevano dal balcone a quando stava accadendo, sperando che il rogo non si propagasse ulteriormente.