Il Seacily 2023, il Salone Nautico di Sicilia, chiude i battenti di questa sesta edizione confermandosi un appuntamento di grande successo: oltre settemila visitatori, contratti chiusi già in fiera e moltissimi contatti presi, più di 30 espositori e oltre 50 barche esposte a terra e a mare. Ma non solo.

Il Salone nautico siciliano ha infatti portato al Marina di Capo d’Orlando istituzioni nazionali e regionali per una edizione che ha superato le aspettative: “Siamo davvero soddisfatti per i risultati e la partecipazione”, dichiarano il presidente di Assonautica Palermo, Andrea Ciulla, e il presidente della Rete Nautica del Mediterraneo, Cristiano Lombardo, che aggiungono: “Abbiamo registrato una sinergia fondamentale tra le istituzioni e gli operatori del settore che testimonia la rilevanza della nautica quale motore di sviluppo ad elevato valore aggiunto per l’economia regionale”.

Elemento chiave di questa edizione, la grande partecipazione ai momenti di dibattito così come all’esposizione delle unità a vela e a motore, dei catamarani e dei battelli proposti dai più importanti cantieri internazionali e nazionali.

“Guardiamo con impazienza al futuro – concludono Ciulla e Lombardo – con l’obiettivo di tornare ancora più forti e sorprendenti il prossimo anno. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo Seacily. Per quanto ci riguarda, siamo già al lavoro per organizzare la prossima edizione e contiamo di migliorare ulteriormente i successi ottenuti”. FOTO: Facebook SEACILY2023