Incontri e degustazioni nell’ottava edizione del Festival del giornalismo enogastronomico, che si è svolta da Venerdì 20 a Domenica 22 Ottobre presso l’Incubatore di Imprese di Galati Mamertino.

L’evento, che ha visto la presenza di diversi giornalisti, delle istituzioni e di vari esperti del settore enogastronomico, è stato organizzato dall’Associazione “Network“, con la collaborazione del Comune galatese e dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive. La manifestazione si è avvalsa anche della partecipazione di diversi partner, tra cui: “Blog Sicilia”, “Nebrodi News”, “Economy Sicilia”, “Resto al Sud”, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, “Digitrend“, “Mangia’s”, Tenute Orestiadi, Unioncamere Sicilia, COOP, Premiati Oleifici “Barbera” (che nella giornata di Sabato 21 Ottobre ha effettuato una dimostrazione di produzione dell’olio con Manfredi Barbera e una degustazione del proprio prodotto col pane locale), e “Degusto”.

Il programma del Festival ha avuto inizio nel pomeriggio di Venerdì 20 Ottobre, con l’inaugurazione ufficiale e i saluti istituzionali del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) Gaetano Galvagno, del Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore e del giornalista del “Sole 24 Ore” Nino Amadore, il quale ha introdotto il Festival sottolineando la tradizione millenaria di prodotti locali presenti sui Nebrodi e i tantissimi produttori di eccellenze del nostro territorio. Il Presidente dell’ARS Galvagno ha spiegato come la Regione abbia finanziato diversi eventi in tutta l’isola, permettendo di partecipare a tutti i Comuni siciliani e invitando ad avere una visione della Sicilia più mediterranea; ha poi affermato che il suo impegno sarà a 360 gradi, sempre a disposizione della categoria enogastronomica.

In seguito si è tenuto un seminario, in collaborazione con l’Associazione Stampa parlamentare siciliana e accreditato con 2 crediti formativi per i giornalisti iscritti all’Ordine. Il tema dell’incontro è stato “Cronache parlamentari: la trasparenza al servizio del territorio”; sono intervenuti nel dibattito alcuni importanti interlocutori, tra cui Michele Balistreri, Consigliere parlamentare, e Alfredo Pecoraro, Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare. Poi Francesco Condoluci (Economy) ha intervistato il Direttore generale del Gruppo Radenza (COOP) Giuseppe Spadaro e si è discusso su “Fare il vino dei Nebrodi, il perché di una scommessa”.

La giornata di Sabato 21 Ottobre è stata aperta dalla visita dei giornalisti al Centro lavorazione carni, con la presenza di Giuseppe Frusteri, Presidente dell’OPAN (Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi), e di diversi produttori, che hanno spiegato le varie fasi per la stagionatura dei salumi. Alle ore 12:00 si è svolto il seminario “Digitale: le mille ragioni dei giornali locali”, in collaborazione con la Federazione Editori Digitali e con 2 crediti formativi per i giornalisti iscritti all’Ordine. Hanno preso parte a questo dibattito Giacomo Di Girolamo, direttore del portale di informazione Tp24, Sebastiano Di Betta, Presidente della FED (Federazione Editori Digitali), Pippo Trimarchi, editore di “Tempostretto“, Daniele Ditta, Segretario dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e Biagio Semilia, CEO (Chief Executive Officer) di “Digitrend“. Pippo Trimarchi ha evidenziato come “Tempostretto” sia nato 16 anni fa dal bisogno di un’informazione corretta, con un rapporto di lealtà col lettore; nel progetto editoriale si è sempre collegato alla tempestività e alla rapidità l’approfondimento. I giornali online devono avere la capacità di raccontare storie e interfacciarsi nel rapporto con le istituzioni; i politici, secondo il suo avviso, danno troppo valore alla carta stampata, ma non tengono troppo conto dell’online. Sebastiano Di Betta ha parlato dei buoni numeri in Sicilia dell’Associazione FED, con una cinquantina di domini e milioni di visualizzazioni. Daniele Ditta ha spiegato l’importanza della SEO in un giornale online, con i vantaggi della stampa locale rispetto a quella nazionale; i giornali locali infatti possono raccontare il territorio e un giornalista serio può fare bene anche in un giornale online, a meno che non si copino i comunicati. Secondo il Segretario dell’Ordine la nuova sfida sarà quella di inserire tutto in una cornice contrattuale e tutelare maggiormente i giornalisti, per puntare sempre di più su un giornalismo di qualità. Secondo Biagio Semilia la parola carta stampata è anacronistica e bisogna capire se il lavoro di giornalista per la politica è di interesse pubblico. Al termine dell’incontro si è tenuta una degustazione di olio e di salumi tipici dei Nebrodi, accompagnati da un pane locale.

Anche nel pomeriggio si è tenuto un seminario, accreditato con 2 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine, dal titolo “Intelligenza artificiale, problema o opportunità per i giornalisti?”, a cui hanno preso parte istituzioni locali, tra cui il Sindaco di Capri Leone e Deputata regionale On. Bernadette Grasso. Il Festival del giornalismo enogastronomico si è chiuso Domenica 22 Ottobre, con un’escursione organizzata per il paese galatese.