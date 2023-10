Un territorio ferito, devastato dalla furia del fuoco e delle fiamme. San Pier Niceto e Condrò contano i danni. Non soltanto alla vegetazione. Sono 25 le case dilaniate dalle fiamme nella sola San Pier Niceto, altre a Condrò.

Un territorio che ha vissuto e vive giorni tremendi, ripensando a quegli istanti terribili in cui il fuoco sembrava volersi prendere tutto.

A tal proposito, come il sindaco di Condrò, Giuseppe Catanese, anche il primo cittadino di San Pier Niceto, Domenico Nastasi, ha voluto esprimere le sue sensazioni. Ecco di seguito le parole rivolte ai suoi concittadini:

“Cari sanpietresi,

per la seconda volta, a distanza di circa un mese, il nostro territorio, tra venerdì e sabato, è stato nuovamente colpito dalle fiamme. Questa volta però si è trattato di un incendio senza precedenti, che non si è mai verificato nella storia del nostro paese.

Abbiamo vissuto un incubo ad occhi aperti e per questo voglio manifestare ancora una volta la mia vicinanza a tutte le persone che hanno subito danni enormi e che hanno visto andare in fumo anni di sacrifici. Ciascuno di noi, fino allo sfinimento, ha profuso il massimo degli sforzi pur di mettere in salvo i propri beni.

Mi preme quindi ringraziare per l’aiuto dato tutti i cittadini sanpietresi che hanno cercato di contenere le fiamme in tutti i modi possibili, agendo con coraggio e determinazione e aiutandosi l’uno con l’altro, condividendo uno spirito di solidarietà davvero ammirevole.

Voglio ringraziare tutte le associazioni di Protezione Civile con i loro volontari, in particolare Magna Vis e Giubbe d’Italia di Monforte San Giorgio che già dal primo pomeriggio di venerdì si trovavano sui luoghi e sono rimasti fino allo spegnimento delle fiamme, e il Gruppo di Volontari della Protezione Civile Apcar di San Filippo del Mela.

Ringrazio gli Assessori e i Consiglieri comunali, che hanno seguito insieme a me le operazioni per tutta la notte, i collegi Sindaci dell’hinterland e i vari esponenti politici locali, regionali e nazionali per la solidarietà manifestata al nostro amato Comune.

Ringrazio tutti i Carabinieri delle Stazioni limitrofe e della Stazione di San Pier Niceto guidati e coordinati dal Comandante Maresciallo Saverio Insinga che hanno seguito in prima persona le fasi di evacuazione e di spegnimento garantendo in modo encomiabile l’ordine pubblico, la Guardia di Finanza di Milazzo, la Polizia di Stato di Milazzo, il Corpo dei Vigili del Fuoco, la squadra dell’Antincendio Forestale di Rometta guidata da Nino Leone e Vincenzo Casella, tutto il Corpo della Polizia Municipale guidato dall’Ispettore Capo Francesco Nastasi e i dipendenti del Comune di San Pier Niceto che si sono prodigati instancabilmente nelle operazioni di coordinamento e spegnimento.

Un particolare ringraziamento al D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) Commissario Giovanni Giacoppo, all’Ispettore Antonio Merendino e al dipendente della guardia Forestale Paolo Costa, che sono rimasti sui luoghi per poi ritornare alle prime ore dell’alba per coordinare i mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai.

Grazie a padre Fabio Cattafi e a padre Francesco De Domenico per avere aperto le porte delle chiese a tutti coloro che ne avevano bisogno.

Ora è tempo di ripartire tutti insieme. Già ieri mattina abbiamo ricevuto la visita del Direttore regionale della Protezione Civile Ing. Salvo Cocina e del Dirigente della Protezione Civile di Messina Ing. Bruno Manfrè; con loro abbiamo effettuato i necessari accertamenti sui luoghi colpiti dalle fiamme. Adesso avvieremo con l’Ufficio Tecnico il censimento dei danni per poi chiedere al Presidente della Regione Sicilia la dichiarazione di Stato di Calamità per il nostro territorio.

Ancora una volta il nostro Comune ha subito una grossa ferita e ad essere penalizzati sono stati cittadini onesti e laboriosi; l’Amministrazione comunale sarà sempre a fianco di tutti e porrà in essere ogni azione necessaria a far sì che gli Enti preposti possano prevedere e destinare le risorse utili a dare un doveroso ristoro. SAN PIER NICETO COME SEMPRE VINCERA’”.