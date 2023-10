Scarti della lavorazione delle olive sul manto stradale in Via Marconi, all’altezza dell’incrocio con Via Rossitto.

Sul posto personale del Club Radio CB di Protezione Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, intervenuti con autobotte per rimuovere gli scarti dall’asfalto. Due incidenti ad altrettanti scooteristi si sono verificati. Per fortuna i due malcapitati non hanno riportato gravi conseguenze. Al momento Via Marconi è interdetta al traffico veicolare e lo sarà ancora fin quando non saranno definitivamente rimossi gli scarti e la carreggiata non sarà del tutto messa in sicurezza.

A dare comunicazione è stato lo stesso Club Radio CB che ha reso noto che sul posto si trovano la Polizia Municipale e l’Assessore Coppolino. Sul luogo anche gli operai della ditta Dusty con la spazzatrice.