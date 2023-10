Il Città di Sant’Agata rischia di vedere messa in discussione la vittoria ottenuta sul campo al Granillo di Reggio Calabria.

La società La Fenice Amaranto ha comunicato di avere presentato al direttore di gara formale riserva di reclamo. Il sodalizio reggino sostiene che gli ospiti abbiano violato la norma relativa alla presenza e permanenza in campo di un numero minimo di giocatori under. “Nelle prossime ore, nel rispetto dei termini regolamentari, verrà depositato – si legge in una breve nota – formale ricorso presso il Giudice Sportivo competente”.

In particolare, l’episodio su cui recrimina la Fenice Amaranto riguarderebbe un doppio cambio effettuato al 60’. Per qualche minuto il Città di Sant’Agata sarebbe rimasto con tre juniores in campo anziché quattro.

FOTO: CALOGERO LIBRIZZI