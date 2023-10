Vittorie all’esordio per il Mirto e la Polisportiva Rocca 2023, nella prima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Mirto ha battuto in casa il Sant’Antonino (nella foto) 3-0 con la rete di Luca Di Giandomenico al 42′, con una precisa conclusione dal limite dell’area, un penalty di Walter Accardi e un gol nel finale di Antonino Sgrò.

La Polisportiva Rocca, invece, ha superato in trasferta 3-2 il Castell’Umberto. Il Rocca si porta sul doppio vantaggio con un calcio di rigore di Kevin Di Giandomenico e una rete di Alessio Antonuccio; il Castell’Umberto pareggia i conti con la doppietta di Matteo Sinagra, ed è Giuseppe Lupica Spagnolo a siglare il gol decisivo per gli ospiti. Nel prossimo turno è in programma il derby molto atteso tra Polisportiva Rocca e Mirto, che verrà disputato presso lo Stadio “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone.

Negli altri match della giornata da segnalare la vittoria in trasferta del Città di Sant’Angelo, che si è imposto 2-0 sul Città di Pettineo con le reti di Taviano e Pintabona.