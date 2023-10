Sconfitte per Kaggi e Santa Domenica Vittoria, rispettivamente contro Città di Calatabiano e Villarosa San Sebastiano, nelle partite della settima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il Kaggi è stato battuto in casa 3-1, per via della doppietta di Campione e della rete di Giuffrida, mentre il Santa Domenica Vittoria è stato superato in trasferta 2-1 con i gol di Cordaro e Piyuka. Il Kaggi si trova al terzultimo posto con 4 punti, mentre il Santa Domenica Vittoria è ultimo con 2 punti.

Vince invece in trasferta la Polisportiva Sant’Alessio, che ha sconfitto 1-0 il Riposto con la rete di Ardizzone. In vetta alla classifica rimane il Nicosia con 17 punti, dopo il pareggio 0-0 in trasferta contro il Belpasso (che si trova in seconda posizione con 14 punti, in compagnia di Real Aci e Riposto). Negli altri match della giornata pareggio 2-2 tra Aci e Galatea e Real Aci, e vittoria 2-0 del Real Suttano contro il Città di Acicatena.