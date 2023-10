Torna l’alta pressione, torna lo Scirocco (non intenso come nei giorni scorsi), si alzano nuovamente le temperature. L’anticiclone risale e garantisce tempo stabile e soleggiato con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata.

I venti soffieranno deboli dai quadranti sud orientali, in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.