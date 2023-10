Vittoria preziosa in casa del Città di Galati per 2-1 contro la Nuova Azzurra Fenice, nel match valido per la settima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La formazione galatese si è imposta grazie alle reti di Emanuele Serio nella prima frazione di gioco e di Davide Vicario, che ha siglato il gol decisivo al 70′; inutile per la Nuova Azzurra la marcatura di Tonino Longo, autore del momentaneo 1-1. Con questo successo il Città di Galati sale al quarto posto in classifica con 14 punti, in compagnia del Città di Mistretta, mentre la Nuova Azzurra è penultima con 4 punti, in compagnia di Pro Mende e Lascari-Cefalù.

La prima azione pericolosa dell’incontro arriva al 15′ con una punizione di Mattia Protopapa, che viene smanacciata in angolo dal portiere ospite Bucolo. Al 30′ una punizione dal limite, ancora calciata da Protopapa, viene deviata dalla barriera e poi bloccata con qualche difficoltà da Bucolo. Il Città di Galati passa in vantaggio al 43′ con un colpo di testa di Emanuele Serio, che finalizza un preciso cross dalla sinistra di Protopapa. Al 47′ del primo tempo Serio va vicino alla doppietta, mandando di poco a lato su assist di Parafioriti.

Nella seconda frazione di gioco al 56′ la Nuova Azzurra spreca una buona occasione per il pareggio con Puliafito, che si gira in area di rigore ma poi calcia sul fondo. Il pareggio degli ospiti arriva comunque al 57′ con Tonino Longo, con una gran conclusione dalla distanza che sbatte sulla traversa e poi supera la linea, come segnala subito uno degli assistenti del direttore di gara. Nell’occasione proteste dei giocatori locali, ma la terna arbitrale è irremovibile sulla decisione presa. Il Città di Galati ritorna in vantaggio al 70′, con una punizione dal limite di Davide Vicario che sorprende sul primo palo Bucolo. Al 72′ la Nuova Azzurra rimane in dieci uomini, per la doppia ammonizione ai danni di Imbesi. Il Città di Galati prova a segnare la terza rete, ma prima Protopapa e dopo Serio non trovano il pertugio giusto.

Il big match di giornata va al Rosmarino, che batte in casa 4-1 la Polisportiva Gioiosa con la doppietta di Frisenda e le reti di Iuculano e Cangemi; per il Gioiosa il gol è stato messo a segno da Zurka. Il Rosmarino si trova in vetta alla classifica con 18 punti, insieme all’Aquila Bafia che ha superato in casa 1-0 l’Aluntina, grazie alla rete di Cariolo. Tra le altre partite vittoria casalinga 2-1 del Città di Mistretta contro il Valle del Mela, per via della doppietta di Salerno.