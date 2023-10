La settima giornata del girone B del campionato di Eccellenza sorride al Milazzo che, grazie a una rete messa a segno da Agolli al 59’, vince in casa della Nebros e porta a casa tre punti pesantissimi.

I padroni di casa recriminano, anche sul profilo Facebook ufficiale, per le tantissime occasioni da rete fallite, nonostante l’inferiorità numerica e nonostante la buonissima tenuta difensiva che ha concesso davvero poco agli ospiti che, dal canto loro, hanno avuto il merito di capitalizzare al massimo la rete messa a segno nella ripresa. La Nebros ha anche contestato alcune decisioni arbitrali. (FOTO pagina Facebook Nebros by C. Germanà, in evidenza).

Va male al RoccAcquedolcese, sconfitto di misura in casa del Gela. Dapprima in vantaggio con Carrello al 19’, gli ospiti sono stati dapprima raggiunti dalla rete di D’Agosto e poi superati dal gol di Lo Giudice al minuto 51.

Malissimo la Messana, sconfitta per 7-0 a Mazzarrone con Leonardi autore di un poker.

Soltanto un pari per la Jonica in casa del Real Siracusa: finisce 2-2. Vantaggio aretuseo con Frittitta al 6’. Pari di Mena al 58’, nuovo vantaggio siracusano con Montagno al 65’ e definito pari di De Leon al minuto 88.

Gli altri risultati: Leonzio-Modica 0-0, Paternò-Enna 2-1, Fc Misterbianco-Leonfortese 2-1, Santa Croce-Atl. Catania 0-0.