Terzo successo consecutivo per la Nuova Igea Virtus che, al D’Alcontres-Barone, rispedisce a mani vuote il Ragusa, aggiudicandosi l’incontro con il più classico dei risultati.

Non c’è ancora in panchina, dopo una settimana di intenso lavoro con la squadra, il tecnico Francesco Di Gaetano ma solo a causa di problematiche relative al tesseramento.

Il match comincia con una ampia fase di studio e con le due squadre che si fronteggiano prevalentemente nel settore nevralgico del campo. Poi, abbondantemente dopo la mezz’ora, una buona occasione capita ai barcellonesi. Franchina mette in mezzo un traversone che trova il colpo di testa di Catanzaro sul quale il portiere ospite si supera. Catanzaro prova poi il tap in, ma ancora Freddi compie una prodezza deviando in corner. Sul finire del primo tempo, gli ospiti restano in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Magrì per doppia ammonizione dopo avere commesso fallo tattico su un tentativo di contropiede di Antonio Isgrò. Si chiude così un primo tempo che non ha regalato particolari sussulti.

Nella ripresa trascorrono appena undici minuti quando Catanzaro sblocca il risultato. Cross di Longo ribattuto dalla retroguardia ospite con Catanzaro che gira a rete con una botta all’incrocio. Fa festa il pubblico di casa. Il raddoppio è cosa fatta al 94’ con Sebastiano Longo che parte in contropiede con gli avversari interamente sbilanciati in avanti e deposita in fondo al sacco.

Finisce qui. Fa festa la Nuova Igea Virtus, mentre il Ragusa recrimina per la mancata concessione di un presunto penalty sugli sviluppo di azione d’angolo. FOTO: pagina Facebook Nuova Igea Virtus