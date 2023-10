Un Città di Sant’Agata da urlo sbanca il “Granillo” di Reggio Calabria, superando la locale formazione de La Fenice Amaranto per 2 a 1.

Affermazione netta e meritata per la formazione santagatese al di là del dato numerico del successo conquistato in pieno recupero. I biancoazzurri di Facciolo hanno infatti interpretato meglio la gara sin dal 1’, giocando con personalità ed autorevolezza.

Sant’Agata avanti al 8’ con Carrozzo che finalizza sottoporta una bella azione manovrata da Mincica. Per i reggini al 21’ il pareggio porta la firma di Barillà su calcio di punizione dal limite.

La gara scivola via su ottimi ritmi con il Città di Sant’Agata che riesce ad imbrigliare i padroni di casa e tenere bene il campo. Tra primo e secondo tempo sono certamente di più le occasioni per i santagatesi di passare in vantaggio che non quelle pericolose dei padroni di casa.

Al 4’ di recupero, quindi, quando sembrava ormai maturare il risultato di parità, a decidere la contesa un gol del giovanissimo Lo Grande, gettato nella mischia da Facciolo a gara in corso, che dal limite dell’area trova il rasoterra vincente a fil di palo, mandando in visibilio i tifosi santagatesi presenti sulle tribune del glorioso “Granillo”.

Un successo preziosissimo per il Città di Sant’Agata che si rialza dopo i due ko consecutivo, l’ultimo dei quai sette giorni fa in casa nel derby con l’Igea Virtus, e si porta a 15 punti in classifica al 5° posto, a -1 proprio dai barcellonesi. Domenica prossima al “Fresina” il Città di Sant’Agata riceverà la visita dell’Acireale.

