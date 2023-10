Grazie alla collaborazione civica, la scuola dell’infanzia di Patti Marina si avvarrà di valide figure professionali che, a titolo gratuito, si occuperanno di nuovi corsi di lingua inglese e di discipline sportive quali calcio, basket e pallavolo.

I bambini dell’Istituto “Caleca” godranno così di nuovi servizi che potrebbero, questo è l’intento dell’assessore all’Istruzione Federico Impalà, essere incrementati nel tempo con ulteriori laboratori, come quello di lingua spagnola. «Avevamo già riscontrato preziosa disponibilità di risorse umane sul territorio comunale – ha evidenziato l’assessore Impalà – riuscendo ad affiancare, a titolo gratuito, le insegnanti del nido “Marilena Faranda” di nuove unità lavorative Asi.

Accordare ulteriori cooperazioni con nuovi professionisti pronti ad offrire alla comunità il loro tempo e le loro competenze alimenta il nostro entusiasmo di fare, pur dovendo affrontare le ristrettezze economiche di un Ente in riequilibrio finanziario. È il primo anno, per me, in cui ricopro la carica da assessore dall’inizio di un anno scolastico e riuscire a garantire servizi così validi senza alcun contributo a gravare sulle famiglie è motivo di orgoglio e gratitudine».

A farsi carico del corso d’inglese Chiara Lo Vercio della “Pingu’s English” di Patti mentre, per quanto riguarda le attività sportive, Laura Perseu dell’“Alma Basket” introdurrà i piccoli alla pallacanestro, Pippo Tramontana e Massimo Furnari della “ASD Terzo Tempo” al calcio, Carmen Pirri della “Saracena Volley” alla pallavolo. «È indubbio il valore formativo dello sport e il ruolo determinante che occupa per una crescita sana, per questo – spiega Francesco Nardi, esperto allo sport del Comune – abbiamo ritenuto di dover introdurre qualsiasi disciplina motoria possa affascinarli lasciando che gli sport di squadra li influenzino, come nella vita, a lavorare bene in gruppo. Esattamente come gli atleti più grandi, i piccoli svolgeranno le attività al palazzetto dello sport di Case Nuove Russo, grazie al gestore Pippo Tumeo e agli Uffici che, tra le altre cose, hanno messo in agenda anche il servizio di scuolabus dall’Istituto Caleca al Pala Serranò».