Passato l’inferno di fuoco, Condrò si lecca le ferite e conta i danni. Intanto il sindaco Giuseppe Catanese ha diffuso via social una comunicazione. “Cari concittadini, La nostra comunità non si piega !!!

Dopo lo spaventoso incendio di luglio, il nostro territorio, già devastato dalle fiamme, è stato letteralmente avvolto da un nuovo spaventoso incendio che ha accerchiato il centro storico da tutti i fronti.

Abbiamo vissuto momenti terribili, con una pioggia di fuoco che ha colpito uomini, donne, abitazioni, due esplosioni fortissime e tanta paura per le vite umane.

Abbiamo messo in atto ciò che si poteva nelle condizioni esistenti, con tutti gli uomini e mezzi a disposizione. Siamo intervenuti con le prime squadre appena possibile, ma la violenza delle fiamme ha avuto la meglio e ci ha costretti a diramare un appello drammatico di sgombero totale della popolazione.

Alla fine, dopo aver lottare per molte ore, una notte intera, per impedire al fuoco di propagarsi a ridosso del centro abitato, siamo riusciti a contenere i danni e soprattutto non avere danni a persone.

Si potrebbe postare una delle tantissime foto, tutte drammatiche, a testimonianza delle ore concitate trascorse, ma vogliamo lanciare un’immagine* di tutta Condrò verde e rigogliosa, perchè tale tornerà!!!”

Grazie ai colleghi Sindaci di Torregrotta, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela e Santa Lucia del Mela che hanno garantito il massimo sostegno, anche mediante il supporto di mezzi (autobotte). Grazie a tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia dello Stato, Guardia di Finanza) che hanno presidiato il territorio e gestito al meglio le delicate fasi dell’evacuazione. Grazie a tutte le squadre di vigili del fuoco che sono giunte, tra ieri e oggi, sul territorio anche da fuori provincia, il cui contributo è risultato decisivo per spegnere i tanti focolai presenti sul territorio. Grazie al personale della città metropolitana e del Corpo Forestale per le loro attività di supporto e gestione dei vari focolai. Grazie a tutte le associazioni di volontari (️Odv Apcars Ets ACCIR Messina, Protezione Civile di Santa Lucia del Mela, Anpas – Club Radio C.B. odv Misericordia di Messina – ODV – Nucleo Diocesano di Protezione Civile odv – Caritas Messina – gruppo di protezione civile di Monforte San Giorgio) che giunte sul territorio hanno contribuito a gestire l’emergenza fuoco. Grazie ai dipendenti comunali che, con grande impegno, unitamente ad alcuni volontari di Condrò (Ex Ispettore Capo della Forestale Giuseppe Scattareggia e Prof. Francesco Branca) si sono spesi per ore al fine di fronteggiare le fiamme e supportare i soccorritori. Grazie a Padre Michele per la vicinanza mostrata e per aver messo a disposizione il salone di Giammoro, a Padre Enzo per il supporto tecnico fornito, al parroco di San Pier Marina per aver aperto la Chiesa al fine di accogliere gli sfollati. Da ultimo, grazie a tutti i nostri concittadini, che, in maniera spontanea, hanno fronteggiato il fronte delle fiamme con strumenti di fortuna e con grande spirito di solidarietà. Grazie a tutti i cittadini che, in maniera ordinata e con grande maturità hanno permesso uno sgombero ordinato e privo di rischi”. Quindi una serie di ringraziamenti a quanti hanno fatto sentire la loro presenza nel momento più difficile: “Grazie ai vertici della Protezione Civile provinciale nella figura dell’ing. Bruno Manfrè, e regionale nella figura del Direttore, Ing. Salvo Cocina che dopo averci supportato durante le ore cruciali, nella mattinata di oggi hanno visitato i luoghi interessati dagli eventi per una prima ricognizione dei danni e per testimoniare la loro vicinanza.

