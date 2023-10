«Discernimento, cambiamento, ascolto, esperienza del Risorto, corresponsabilità» le parole chiave usate dal vescovo Guglielmo Giombanco nel corso della seconda giornata dell’Assemblea Ecclesiale Diocesana, celebrata nella Concattedrale “Santi Martiri del XX secolo”, a Patti. Nel contesto del cammino sinodale, alla fase narrativa seguirà quella sapienziale, che avrà il suo centro nel discernimento, inteso dal vescovo come «allenamento ed esercizio continuo».

«La fase sapienziale – ha evidenziato – ci permetterà di cogliere anche le provocazioni che giungono dal mondo esterno, che non sono l’antitesi della Chiesa ma la sua meta». L’icona è quella dei discepoli di Emmaus: «Dobbiamo camminare insieme – ha precisato il Pastore della Chiesa Pattese – mantenendo il passo di Gesù e ciò richiede una conversione autentica, personale e comunitaria. Sarà un tempo per interrogarci, per capire cosa dobbiamo cambiare in noi, nelle nostre comunità e attorno a noi, nella speranza che come i discepoli di Emmaus possiamo fare esperienza del Risorto». Ancora, il vescovo ha esortato alla «parresia nel parlare e all’umiltà nell’ascoltare, avendo come orizzonte la crescita della comunità. La nostra Chiesa, quest’anno, per evitare la dispersone concentrerà l’impegno su tre proposte indicate dalle Linee Guida della Cei: la formazione alla fede e alla vita, la sinodalità e la corresponsabilità, la missione secondo lo stile della prossimità».

Monsignor Giombanco ha fatto anche riferimento alla Visita Pastorale alla diocesi, che inizierà in novembre nel vicariato di Sant’Agata Militello: «Sono chiamato a mettermi sulle strade della diocesi per accompagnare il cammino di tutti voi e al tempo stesso essere accompagnato da voi». Durante la Liturgia della Parola, si è pregato anche per la pace nei Paesi devastati dalla guerra, con riferimento all’attuale situazione nella “Terra di Gesù”. A tal proposito, il direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, don Pierangelo Scaravilli, ha letto un “passaggio” di un discorso tenuto da Papa Francesco il 25 ottobre 2022, con l’invito di «elevare la nostra preghiera a Dio che sempre ascolta il grido angosciato dei suoi figli».