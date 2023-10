Venerdì 20 ottobre, presso il palazzo municipale di Oliveri, si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale e Maurizio Gemelli, presidente dell’associazione “DDS Uniti per il Diritto e la Dignità Sociale“, che da anni promuove iniziative per sensibilizzare sui temi delle disabilità e dell’inclusione sociale.

Nell’occasione, l’associazione ha consegnato una targa, scritta sia in corsivo che con il metodo Braille, come chiaro segno di riconoscimento verso l’amministrazione per aver accolto, proprio quest’estate, un’ iniziativa musicale che, nel segno della solidarietà e dell’arte, ha riunito in piazza oltre 7000 persone. Un evento che ha visto protagonista l’Offical Tribute Band “Pooh Legend” (formata dagli artisti Alessandro Rao, Alessandro Sorti, Giuseppe Ferrera, Lorenzo Pagano, Marco Bonforte), che ha sposato pienamente la causa e gli obiettivi dell’associazione.

Maurizio Gemelli ha voluto inoltre ringraziare il Sindaco Francesco Iarrera e la sua Giunta per aver dimostrato interesse a “costruire” quel percorso fondamentale di inclusività che vede l’abbattimento delle barriere architettoniche: “Ci auguriamo- dice lo stesso- che con il tempo, il Comune di Oliveri possa diventare un luogo di massima attenzione per chi ha delle disabilità di vario genere e che si possano trovare delle soluzioni risolutive per facilitare l’ingresso alle spiagge o ad altri luoghi che necessitano di utili accorgimenti per diventare inclusivi. Si parla spesso di possibili soluzioni ma non tutti i Comuni le mettono in atto. Qui ho trovato grande disponibilità e un interesse sincero che si unisce alla voglia di fare” .