Il Monforte San Giorgio continua la sua cavalcata nel Campionato di Prima Categoria Girone C e supera anche il Torregrotta, imponendosi in trasferta 3-0 nella quinta giornata del torneo.

La capolista ha avuto la meglio sugli avversari grazie alle reti di Crucitti, Marchese e Murò; il Monforte San Giorgio rimane in vetta alla classifica a punteggio pieno con 15 punti, e viene dal successo ottenuto pure in Coppa Sicilia con lo stesso Torregrotta, con un netto 7-1.

Tiene il passo della prima in classifica il Città di Villafranca, che ha battuto in trasferta 1-0 l’ORSA Promosport con il gol di Maiorana; il Villafranca si trova in seconda posizione con 13 punti, a sole due lunghezze dal Monforte San Giorgio.

Negli altri anticipi di Sabato pareggi tra Melas-Real Gescal e Pro Falcone-Lipari. La gara del Melas si è conclusa sul 2-2; la formazione di Santa Lucia del Mela in settimana ha sollevato dall’incarico di allenatore Rocco Pino, scegliendo al momento al suo posto il mister in seconda Simone Mancuso. E’ finito, invece, a reti bianche 0-0 l’incontro tra Falcone e Lipari.