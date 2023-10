Vittoria per la Futura Brolo e pareggio per l’Orlandina, negli anticipi validi per la quinta giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B.

La formazione brolese ha superato in casa 3-1 la Sfarandina, grazie alle reti di Raffaele Addamo, Scaffidi Argentina e Bonina (inutile per gli ospiti il gol di Brunello); con questo successo la Futura Brolo raggiunge al secondo posto in classifica con 10 punti il Comprensorio del Tindari (che nel suo match domenicale affronterà in trasferta la capolista Bagheria).

L’Orlandina, invece, ha pareggiato 2-2 in casa contro il Villabate Calcio; alla squadra di Capo d’Orlando non sono bastate le reti di Praticò e Costa. Il pareggio permette all’Orlandina di portarsi al quarto posto con 9 punti, mentre il Villabate muove la classifica e sale a 3 punti. Infine la Nasitana è stata sconfitta in casa 2-1 dallo Sporting Termini; ai locali non è servita la rete di Molica, resa vana dai gol di Comella e Cirrincione.