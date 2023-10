Giorni di panico, paura per l’intera comunità villafranchese a causa del terrificante incendio che ha colpito, senza tregua, un’ampia fascia del territorio comunale.

“Cari concittadini…

L’ evento inimmaginabile e disastroso di questi giorni – scrive sui social il Sindaco, Giuseppe Cavallaro – ha lasciato ferite indelebili sia al nostro territorio come in ognuno di noi. Oggi abbiamo iniziato il “Day after”con la prima conta di massima dei danni inferti da una mano oscura che merita il massimo della pena. Abbiamo comunque, anche stamani, proseguito senza sosta, l’attività di controllo e gli interventi di spegnimento di alcuni focolai ancora attivi a cura dei vigili del fuoco, dei volontari di Protezione Civile comunale e dei tanti cittadini che in questi giorni si sono prodigati con grande cuore e coraggio a cui va il nostro ringraziamento e gratitudine per aver saputo fronteggiare l’emergenza di quello che, è stato un evento eccezionale per lo più unico. Anche questa notte le nostre maestranze hanno continuano la loro opera nel ripristinare i danni all’acquedotto nelle frazioni di Castello e Serro. Un ringraziamento va ai funzionari comunali del COC al vice sindaco agli assessori e consiglieri, alle Forze dell’Ordine, all’ imprese che hanno messo a disposizione uomini e mezzi, maestranze e volontari. Nell’arco della mattinata il nostro territorio, martoriato dagli incendi, è stato visitato dal Responsabile Regionale del Dipartimento di Protezione Civile ing. Cocina e dal Responsabile del Dipartimento della città metropolitana di Messina – Protezione Civile ing. Manfrè. Dal sopralluogo effettuato hanno potuto appurare uno scenario apocalittico e la devastazione di abitazioni, attività commerciali, industriali ,terreni che hanno interessato Serro, Calvaruso, Castello e alcune vie e zone adiacenti alla via A. da Messina. Dal confronto è emerso che ci sosterranno per tutto l’iter successivo, a cominciare dalla nostra richiesta dello stato di calamità completa della rilevazione e stima dei danni subiti dai cittadini e imprenditori attraverso la procedura già adottata nel mese di luglio, con la presentazione di istanze e schede tecniche, con foto a corredo che documentino il tutto. Nei giorni successivi sarà pubblicato l’avviso”.