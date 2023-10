Torregrotta – Il Civico Consesso di Torregrotta ha votato favorevolmente per l’adozione di un regolamento relativo alla concessione di un contributo per l’adozione di cani randagi che sono ospitati in un rifugio convenzionato con il Comune di Torregrotta.

Una iniziativa messa in moto per incentivare l’adozione di cani randagi catturati in tutto il territorio comunale e garantire quindi il loro benessere. Il Comune darà dei buoni spesa a tutti coloro che si faranno carico di adottare un cane.

Il contributo economico successivo all’adozione è di 150 euro al momento dell’adozione e 260 per i successivi tre anni caduno. Verrà erogato sotto forma di buoni spesa da utilizzare nei negozi convenzionati. L’adozione più essere effettuata anche a distanza. Per coloro che aderiranno a questa iniziativa un attestato di cittadino benemerito.

Soddisfatto per l’iniziativa il ViceSindaco di Torregrotta Dott. Michele Formica.