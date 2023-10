Si contano i danni anche a Caronia, dove è stata una drammatica notte di fuoco in particolare nella zona di Torre del Lauro.

Le fiamme, divampate nella zona a monte sono giunte sino a minacciare la popolosa frazione marina in cui sussistono numerose residenze estive e strutture recettive, alcune delle quali hanno riportato seri danni. In cenere anche diversi ettari di terreno, aree coltivate o destinate al pascolo.

L’incendio ha tenuto sotto scacco per l’intera notte la zona tra Acquedolci e Caronia, con il transito bloccato sulla statale 113 e l’autostrada A20 chiusa per ore tra Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata Militello. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, autobotti comunali ed i mezzi di protezione civile.

I danni come detto sono ingenti, ma ancora una volta è persino andata bene considerando che non ci sono state conseguenze per le persone. Tra la vegetazione bruciata dalle fiamme, lungo la statale 113, anche un’area divenuta oggetto di discarica abusiva, con innumerevoli rifiuti di qualunque tipo che sono emersi nella cenere.

“Dopo una lunga notte di inferno inizia la conta dei danni, Torre del Lauro è stata letteralmente avvolta dalle fiamme – ha scritto il sindaco di Caronia Giuseppe Cuffari -. Intervenuti sui luoghi sin dalle 19 e 30 tutte le forze disponibili, Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale della Regione Siciliana, i ragazzi dell’anticendio e le varie associazioni di volontariato, e grazie al loro intervento si è evitato il peggio. Siamo stati costantemente in contatto con i vertici della protezione civile. Un grazie anche ai Sindaci di Santo Stefano, Sant’Agata e Acquedolci per il prezioso supporto. Adesso si dovranno quantificare i danni (interessati alcuni fabbricati) unitamente alla Protezione civile e la giunta comunale chiederà lo stato di calamità naturale – conclude Cuffari -. È facile scaricare la responsabilità sempre sui comuni, ma senza un intervento normativo serio da parte dell’amministrazione Regionale il problema è destinato a diventare una vera piaga che, prima o poi, porterà conseguenze catastrofiche”.