Gli incendi, che stanno devastando nelle ultime ore il comprensorio nebroideo e la Provincia di Messina, non hanno risparmiato il Comune di Castell’Umberto, con un rogo sviluppatosi ieri in serata in Contrada Sfaranda.

Tra la popolazione è serpeggiata grande apprensione, visto il forte vento di scirocco e le notizie giunte da altri Comuni, colpiti da incendi; il rogo è stato sedato poi nella notte grazie all’intervento congiunto di diverse forze.

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato in particolare il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, i volontari dell’Associazione Rangers International, i Carabinieri della locale Stazione, la Polizia Municipale e tutti i cittadini che, anche con mezzi propri, sono intervenuti per domare l’incendio. Gli amministratori hanno espresso riconoscenza anche verso il Comune di Naso, per aver messo a disposizione la propria autobotte.