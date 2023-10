Un prezioso punticino per il Messina a Picerno.

I giallorossi tornano a casa muovendo la classifica e che consente di dare un minimo di continuità alla vittoria della scorsa settimana.

Succede tutto nel secondo tempo e nello spazio di appena quattro minuti con i padroni di casa che passano in vantaggio con Murano. Ma la gioia per la squadra ospitante dura davvero poco, appunto. Gilli stende Plescia in area di rigore. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del rigore.

Dagli undici metri Emmausso fa palla da un lato e portiere dall’altro, riportando il risultato in equilibrio. L’1-1 sarà poi il risultato finale.