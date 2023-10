È intervenuto l’elisoccorso questa mattina a Capo D’Orlando per il trasporto al Policlinico di una donna di 80 anni che ha riportato un grave trauma facciale a seguito di una caduta.

La donna, nel centro paladino per un periodo di vacanza, probabilmente in concomitanza con la Festa della Madonna, a quanto pare, sarebbe inciampata in Via Messina.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118 di Capo D’Orlando che, valutate le condizioni della donna, ha deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato davanti al Campo Sportivo Merendino. La ferita, dopo essere stata stabilizzata, è stata quindi trasferita al Policlinico Universitario di Messina.