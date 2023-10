“Le dichiarazioni dell’onorevole Antonello Cracolici, favorevole alla costruzione del Ponte sullo Stretto, sono una sua legittima opinione che tale rimane a titolo personale. Le sue parole di sicuro non rispecchiano la

posizione di assoluta e ferma contrarietà alla costruzione della mega opera assunta dal Partito nazionale e a livello regionale e locale”.

Lo scrive, in una nota, il Comitato provinciale del Pd Messina, dopo le recenti affermazioni del parlamentare regionale. A Cracolici il Partito democratico messinese ricorda, anche, la linea ufficiale del segretario nazionale, Elly Schlein, che, “all’ultima Festa regionale dell’Unità di Agrigento, ha ribadito come si stia discutendo di un progetto costosissimo, dannoso e anacronistico”, mentre le esigenze ed i bisogni della Sicilia vanno in tutt’altra direzione”.

“Il Ponte è solo un’opportunità per Matteo Salvini e per la Lega di fare propaganda elettorale sulla pelle dei siciliani mentre Schifani, immaginando di distrarre oltre un miliardo di euro dai fondi di coesione per metterli sul Ponte, sta cancellando il presente e il futuro della nostra terra”, conclude il coordinamento provinciale del Pd di Messina.