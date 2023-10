San Pier Niceto – Devastazione. Stamattina San Pier Niceto ha la paura nel cuore. Non si contano i danni dell’apocalisse di fuoco che da ieri pomeriggio ha attanagliato il territorio sanpietrese, spingendosi fino a Condrò e Gualtieri Sicaminò.

Ancora stamattina un Canadair e un elicottero della Forestale, insieme a tutte le forze preposte per spegnere il fuoco, si danno da fare per arginare gli ultimi focolai ed effettuare alcuni lanci di bonifica. Partito da Contrada Serra il fuoco, a causa delle fortissime raffiche di vento, si è esteso per tutta la collina, arrivando a minacciare le abitazioni del Corso Italia in Zona Fornace/Carmine. Qui alcune case sono state colpite dalle fiamme. Intere famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni perché le fiamme, altissime, spaventose, erano troppo vicine alle case. In moltissimi, anche volontari, hanno cercato di salvare quanto possibile.

In nottata lo scirocco ha spinto le fiamme fino ai comuni di Gualtieri Sicaminò e Condrò. Qui prima l’ordine, emanato dal Sindaco di Condrò, di stare tarpati in casa. Poi l’evacuazione totale di tutti i condronesi. Anche a San Pier Niceto decine di famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie case. Prima in contrada Serra, Filò e Carraosco. Poi anche altre zone, tra le quali il Corso Italia tra la zona Fornace e la Zona Carmine. Proprio in quest’ultima parte di paese momentaneamente non c’è la corrente elettrica a causa dei danni procurati dalle fiamme. Nelle zone colpite dal fuoco ci sono stati ingenti danni anche ad alcuni immobili, abitazioni e terreni.

Le Amministrazioni Comunali dei comuni colpiti sono state costantemente presenti sui luoghi. Il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi da ieri è nel territorio per coordinare i lavori e cercare di fronteggiare tutte le emergenze. Tutta l’Amministrazione si è prodigata per cercare di affrontare la situazione apocalittica. Il Sindaco Nastasi da Giovedì aveva attivato il COC. Sul posto ieri era quindi presente il COC, tutti i dipendenti e i Vigili Urbani. Presente anche la Guardia Finanza di Milazzo, la Polizia, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Forestale. Il Sindaco di San Pier Niceto ha coordinato il COC per tutta la nottata.

Il Sindaco di Condrò Giuseppe Catanese ha messo a disposizione il proprio numero di telefono nella pagina facebook istituzionale del comune per chiunque avesse bisogno. Anche lui e la sua squadra sono stati costantemente presenti sui luoghi. Inoltre l’Amministrazione fa sapere che “Per emergenze urgenti, si comunica che gli uffici comunali sono a disposizione dalle ore 10.00 alle 12.30 per eventuali segnalazioni di abitazioni INAGIBILI e persone che nn possono fare rientro a casa.” Il numero di telefono messo a disposizione è il seguewnte: 090 937000.

I Parroci di San Pier Niceto e Condrò hanno aperto le Chiese per dare ospitalità a quanti sono stati costretti a lasciare le case nel cuore della notte. Il parroco di Condrò e Giammoro, Don Michele Chiofalo, ha aperto il salone parrocchiale della Chiesa di Giammoro per quanti devono evacuare dalle fiamme. Don Fabio Cattafi invece ha diramato un avviso indicando che anche la Chiesa di San Pier Marina sarebbe rimasta aperta per ospitare tchi ha lasciato le proprie abitazioni.