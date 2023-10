Nella mattinata di ieri, a Palazzo Longano, è stata sancita con una conferenza stampa, alla presenza dell’Assessore Regionale Luca Sammartino, l’adesione del Sindaco Pinuccio Calabrò alla Lega.

Insieme al primo cittadino, hanno aderito al partito di Salvini anche gli assessori Roberto Molino e Salvatore Coppolino e i consiglieri comunali Tindaro Grasso e Pippo Scarpaci. Presenti anche il Senatore Nino Germanà e il deputato regionale Giuseppe Laccoto, oltre al Responsabile Enti Locali, Matteo Francilia.

L’adesione dei tre rappresentanti dell’Amministrazione Comunale barcellonese è stata accolta con favore dal leader del partito, Matteo Salvini: “A Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina il sindaco Pinuccio Calabrò, gli assessori comunali Salvatore Coppolino e Roberto Molino e i consiglieri comunali Tindaro Grasso e Pippo Scarpaci hanno aderito alla Lega costituendo un nuovo gruppo consiliare: benvenuti e buon lavoro! La Lega cresce in tutto il Paese, bene così”.

“Il nostro lavoro quotidiano e concreto sul territorio fa sì che la Lega sia in continua crescita. Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione al partito del sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, degli assessori comunali Salvatore Coppolino e Roberto Molino e dei consiglieri comunali Tindaro Grasso e Pippo Scarpaci. La famiglia della Lega diventa sempre più numerosa e attrattiva per tantissimi amministratori che apprezzano e condividono il nostro modo di fare politica al servizio della comunità”, così il vice presidente del gruppo Lega a Palazzo Madama senatore Nino Germanà e il presidente della Commissione Salute Ars Pippo Laccoto in occasione dell’incontro di oggi a Barcellona durante il quale è stata ufficializzata l’adesione al partito del sindaco, di due assessori e di due consiglieri comunali.

“Insieme al vice presidente della Regione Luca Sammartino ed sindaco di Furci e responsabile regionale degli Enti locali della Lega Matteo Francilia abbiamo voluto essere qui a Barcellona per far sentire forte lo spirito di squadra che è la forza di un partito che riscuote sempre maggiori consensi- proseguono Germanà e Laccoto– Oggi diamo il benvenuto a validi e competenti rappresentanti del territorio, professionisti impegnati nell’interesse della comunità e con i quali porteremo avanti in piena sinergia iniziative di sviluppo e di crescita. Grazie all’impegno di Matteo Salvini che sta concretizzando progetti e opere per il Sud come il Ponte sullo Stretto, destinando risorse fondamentali per le infrastrutture e per il sistema dei trasporti in Sicilia e nella provincia di Messina, il movimento continua a raccogliere adesioni e a dare risposte a chi vuole impegnarsi per la collettività”.