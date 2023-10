Più di 2000 fra scolari e studenti ieri hanno affollato e riempito di gioia l’inizio del secondo week end della 32’ Sagra del pistacchio verde di Bronte dop, grazie alla manifestazione “La scuola alla Sagra del pistacchio”, voluta dal sindaco Pino Firrarello ed organizzata dall’assessore Maria De Luca.

Una festa cui ha partecipato il direttore dell’Ambito territoriale di Catania dell’Ufficio scolastico regionale, Emilio Grasso, ovvero quello che un tempo si chiamava provveditore agli studi. Ad accoglierlo, il sindaco, la Giunta municipale, diversi consiglieri ed i dirigenti degli istituti scolastici di Bronte, che hanno partecipato attivamente alla festa.

“Ringrazio il Provveditore e tutti i presidi che si sono impegnati a portare qui i ragazzi. – ha affermato il sindaco – Questa festa compie 18 anni. Ricordo quando allora, insieme con l’assessore Mario Fioretto, oggi dirigente scolastico l’abbiamo ideata e realizzata. È stata sempre un successo in grado di convincere gli scolari a tornare con i genitori”.

“Questo è veramente un evento nell’evento – ha continuato l’assessore De Luca – Una festa dedicata a tutti gli studenti piccoli e grandi. Bello anche perché dà la possibilità agli studenti di visitare i nostri monumenti”.

“Oggi non è una giornata speciale solo per Bronte, me per il mondo della Scuola. – ha affermato il direttore Grasso – Vedere questi ragazzi fa capire quanto sia importante il legame fra la scuola, il territorio e questa manifestazione che ha valicato i confini nazionali”.

Poi il gradito omaggio del Liceo artistico che ha regalato a tutti bellissime cartoline sulle tradizioni di Bronte, con la Sagra che ha offerto le preparazioni dei prodotti al pistacchio ed un tuffo nella natura e nel genuino nell’angolo di piazza Cappuccini allestito dalla Coldiretti per volere dell’assessore Angelica Prestianni. Oggi fra le tante manifestazioni alle 17 lo show coking “Pistacchio da Chef” organizzato da “Italcuochi” in collaborazione con “La Madia” e la sera in piazza Cimbali Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri nei panni di Litterio.