Notte d’inferno per la comunità di Gioiosa Marea. Il fuoco sta continuando ad assediare e divorare chilometri di macchia mediterranea, devastando anche diverse strutture turistiche.

Le zone più colpite rimangono le contrade di Galbato, Capo Calavà, Ringata e Santo Stefano.

I residenti si sono riversati in strada per paura. Il Comune ha messo a disposizione l’auditorium comunale per gli sfollati.

Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Misercodia e Rangers di Patti.