Apocalisse di fuoco a San Pier Niceto che sta vivendo momenti di tensione e paura a causa di un incendio che è divampato in contrada Serra, nella parte alta del paese.

Il forte vento di Scirocco, che è nuovamente in rinforzo, ha spinto le fiamme verso le contrade Filò e Carraosco. L’incendio è ben visibile anche dall’autostrada A20. Il paese è invaso dal fumo e l’aria è irrespirabile dal centro abitato di San Pier Niceto fino alla frazione San Pier Marina. Per questo la cittadinanza residente in zone non lambite dal fuoco è tappata in casa.

A Serra Filò e Carraosco sono state evacuate le case.