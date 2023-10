L’Amministrazione Comunale di Castell’Umberto ha espresso la volontà di proclamare il lutto cittadino dopo la morte del giovane Carmelo Monastra, nella giornata in cui si svolgeranno le esequie funebri.

Gli amministratori e l’intera comunità, ancora scosse profondamente dalla prematura quanto inaspettata dipartita di Carmelo, che ha perso la vita tragicamente a soli 30 anni lo scorso Mercoledì 18 Ottobre colpito da un grosso e pesante ramo, si uniscono alla famiglia in questo momento di dolore.

La morte del giovane Carmelo è stata provocata da una fatalità, venendo colpito da un ramo al petto, provocando traumi rilevatisi fatali. Non c’è stato nulla da fare per i medici dell’ambulanza del 118, giunti sul posto, che hanno cercato di rianimare il giovane per oltre un’ora; era stato chiamato anche l’elisoccorso, viste le condizioni critiche del ragazzo, ma ogni tentativo è stato vano.

Al dolore della famiglia avevano già partecipato le due squadre di calcio di Castell’Umberto: la Sfarandina, militante nel Campionato di Prima Categoria Girone B, e l’ASD Castell’Umberto, che si appresta a giocare il Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto. Le due società hanno dimostrato la vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa di Carmelo, con un post sulla propria pagina Facebook.