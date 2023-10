La Mamertina ha ufficializzato l’acquisto del portiere Marco De Francesco, ex giocatore di Città di Galati, formazione con cui ha disputato l’ultimo Campionato di Prima Categoria, Iniziativa e Polisportiva Acquedolcese, e che ha mosso i primi passi nelle giovanili della New Eagles.

Si ripropone la dinastia dei De Francesco con la maglia giallorossa; infatti il padre del neo portiere aveva difeso i pali della Mamertina, regalando tante gioie come il rigore parato il 20 Maggio del 2012. che permise ai galatesi di conquistare l’approdo in Promozione nella finale playoff contro la Pro Mende.

Per la dirigenza della Mamertina, guidata dal Presidente Federico Miceli e dal Direttore Sportivo Giuseppe Emanuele, è stata una trattativa molto difficile, ma che ha avuto esito positivo e Marco De Francesco ha deciso di sposare la causa giallorossa. Attualmente la Mamertina si trova al settimo posto in classifica con 6 punti, nel Campionato di Seconda Categoria Girone C, frutto di una vittoria contro la Vivi Don Bosco e di 3 pareggi; nel prossimo turno la squadra galatese affronterà in trasferta la Juvenilia.