Situazione drammatica in diverse contrade del comune di Gioiosa Marea, dove il fuoco sta divorando tutto ciò che incontra.

La contrada Galbato è sotto assedio, così come Capo Calavà, Ringata e Santo Stefano, in queste zone l’aria è diventata irrespirabile. C’è tanta paura anche in due strutture turista, le quali vengono monitorate costantemente, sotto osservazione anche un distributore di carburante.

Sul posto stanno intervenendo, il personale del Corpo Forestale e quello del Vigili del Fuoco, i volontari e il supporto dell’elicottero per evitare la propagazione delle fiamme e domare l’incendio.

L’ANAS ha dato notizia della chiusura della SS113 per l’incendio di Capo Calavà, per cui chi vorrà recarsi in direzione Messina dovrà entrare in autostrada a Brolo, viceversa per chi da Messina dovrà dirigersi verso Palermo dovrà entrare nello svincolo di Patti.