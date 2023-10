Sapevano che era solo questione di tempo e si sarebbero ritrovati a bussare alla loro porta i poliziotti. Così hanno preferito presentarsi spontaneamente intorno alle 19 di ieri sera, alla caserma Calipari della Polizia, i due venditori ambulanti che ieri, intorno alle 9.30, in via La Farina all’incrocio con la via Salandra, hanno aggredito e ferito il comandante della Polizia Metropolitana e vicario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina.

L’ufficiale era intervenuto per dei controlli in un punto in cui stazionavano i venditori. La licenza in loro possesso gli consente la vendita su strada ma prevede che non possano stazionare per più di un’ora nello stesso posto. Giardina è sceso dall’auto di servizio mentre il collega è rimasto dentro. Alla richiesta di mostrare la licenza, gli animi si sono presto scaldati e dalle parole si è passati ai fatti. È stato aggredito calci e pugni e anche con una pinza metallica che gli ha provocato ferite alla testa. È rovinato per terra, mentre i due venditori si sono allontanati facendo perdere le tracce.

Soccorso con un’ambulanza, è stato portato al Piemonte per le cure del caso. La Polizia di Stato ha subito avviato le indagini. I due commercianti erano stati infatti subito identificati. E anche questo li deve aver convinti a presentarsi spontaneamente alla caserma Calipari. Accompagnati dal loro legale di fiducia, l’avvocato Filippo Pagano, sono stati poi trasferiti in Questura, le indagini sono in mano alla Squadra Mobile.