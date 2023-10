Villafranca Tirrena si lecca le ferite. La grande paura, l’incubo del fuoco che avanzava e sembrava voler divorare tutto, il vento di Scirocco incessante. La situazione sembra rientrare piano piano e adesso si avvia la conta dei danni. Tanti, tantissimi.

Dalle prime luci dell’alba, i mezzi aerei hanno sorvolato il centro tirrenico, ma anche la vicina Ortoliuzzo. Notevole lo spiegamento di forze in campo: Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale Nazionale, 118, Croce Rossa, organizzazioni di volontaria e volontari di Protezione Civile e Vigili del Fuoco venuti anche da Siracusa, Catania ed Enna. Senza dimenticare le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale. Il Comune di Messina ha messo a disposizione due autobotti per dare manforte alle operazioni di spegnimento dei roghi.

Fortunatamente non si registrano vittime o feriti. La cittadina è in ginocchio. Le colline hanno cominciato a bruciare da poco dopo le 19 di ieri sera. In nottata, poi, le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, colpendo anche delle abitazioni fino a giungere all’area ex Pirelli. Una casa è stata investita dal fronte di fuoco con il crollo del tetto.