La Corte d’Appello di Messina – Sezione Penale ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti nell’aprile 2022.

Una imprenditrice del settore nautico è stata condannata quindi per diffamazione a mezzo stampa ai danni di un 51enne di Patti, conosciuto nel comprensorio per i suoi meriti sportivi. I due avevano avuto una relazione. La vicenda, parecchio intricata, ha suscitato parecchio clamore in tutto l’hinterland anche per la notorietà dei diretti interessati.

Secondo la pubblica accusa, la donna aveva estrapolato alcuni frame da un video diffuso in maniera fraudolenta su Facebook che ritraeva il 51enne e avrebbe successivamente realizzato dei volantini diffusi per le strade di Patti e di altri centri viciniori. I volantini recavano anche una didascalia che richiamava presunte deviazioni sessuali dell’uomo, decisamente contrarie alla legge e alla morale. La stessa donna, per i giudici, avrebbe realizzato una serie di lettere anonime contenenti frame del video, sempre corredate da didascalia infamante ma anche da pizzino, indirizzate alla madre e alla sorella dell’uomo, ai suoi amici, a locali pubblici e al Sindaco di Patti, chiedendogli provvedimenti.

A seguito della campagna denigratoria, il 51enne andò incontro a seri problemi psicologici. Il Tribunale di Patti aveva assolto la donna. Ma la Procura della Repubblica aveva proposto appello su sollecitazione dell’Avvocato Andrea Pirri, legale dell’uomo, della sorella e della madre.

Adesso la Corte d’Appello ha ribaltato quel verdetto condannato l’imprenditrice alla pena di sei mesi di reclusione, pena sospesa subordinata al pagamento della provvisione liquidata; al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di costituzioni in entrambi i gradi di giudizio in favore delle parti civili.