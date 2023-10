Ha suscitato parecchio clamore a Librizzi e non soltanto la misura cautelare eseguita a carico di un dipendente comunale, attualmente posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusato di avere appiccato un incendio a Sant’Opolo, sul territorio comunale di Librizzi.

L’uomo è difeso dall’avvocato Filippo Barbera, contattato dalla nostra redazione. Il legale attende di analizzare “le carte”. “Evitiamo ogni allarmismo. Indizi e prove vanno soppesati con attenzione per evitare di sbattere il “mostro” in prima pagina. Studieremo gli elementi valorizzati dal Giudice della cautela e ovviamente ci riserviamo ogni più puntuale azione e iniziativa per prendere cognizione di tutti gli elementi”.