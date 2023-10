Barcellona P.G. piange l’ispettore Nino Ligato. Lutto nella Polizia Municipale

Aveva 66 anni. Era stato coinvolto in un incidente stradale lo scorso 21 agosto, in Via Petrarca

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Lutto a Palazzo Longano e nella Città di Barcellona Pozzo di Gotto. Si è spento lo stimato ispettore della Polizia Municipale Nino Ligato. Aveva 66 anni e sarebbe andato in pensione la prossima primavera. A seguito di un grave incidente stradale verificatosi in via Petrarca lo scorso 21 agosto, l’uomo aveva subito l’amputazione della gamba destra al Cannizzaro di Catania, dove si trovava ricoverato per i gravi traumi riportati a seguito del tragico sinistro. Le sue condizioni, in questi due mesi, sono sempre rimaste gravi e, nelle ultime settimane, sono letteralmente precipitate fino al più triste degli epiloghi. Il ricordo di un uomo sempre disponibile, gentile, pronto al dialogo. L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore con delega alla polizia municipale Viviana Dottore e tutti i componenti della giunta, sgomenti per la notizia della morte di Nino Ligato, stimatissimo vigile urbano del Comune di Barcellona, si stringono al profondo dolore dei suoi cari. Esprimiamo cordoglio per la perdita di un compagno di lavoro e di un membro della famiglia comunale che ha lasciato un vuoto incolmabile e ci uniamo al lutto dei familiari”. Il direttore e la redazione di 98zero al completo porgono le più sentite condoglianze alla famiglia del compianto Nino Ligato. Leggi anche Castell’Umberto avvolta nel dolore. La comunità piange Carmelo Monastra Capo d’Orlando: incidente sulla statale. Lievemente ferito giovane centauro

