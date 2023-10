Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari stanno cercando di arginare un pericoloso incendio che è divampato sulle colline di Gioiosa Marea.

Il fuoco si è spinto fino alle vicinanze di alcune abitazioni, rendendo l’intervento delle forze in campo ancora più impegnativo per poterlo fronteggiare e sconfiggere. Intanto continua a soffiare vento di Scirocco che non favorisce certamente il lavoro intenso dei soccorsi.

In azione un Canadair che sta effettuando continui lanci di acqua.