Un vero e proprio incubo per la cittadina di Villafranca Tirrena, da ieri sera messa in ginocchio dalle fiamme che inizialmente sono divampate nella frazione Calvaruso, scendendo poi verso zona Castello e fino alla zona artigianale.

Un incubo per le famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni perché la furia del fuoco faceva davvero paura. Si contano già i danni. Le fiamme hanno divorato anche alcune auto parcheggiate ai margini della carreggiata e che sono state raggiunte dalle lingue di fuoco che le hanno avvolte e distrutte. Danni a facciate di abitazioni con le serrande letteralmente sciolte dalle altissime temperature spriogionate dai roghi.

Come già riferito, il fuoco non ha risparmiato nemmeno strutture commerciali, letteralmente aggredite dalle fiamme spinte dal forte vento di Scirocco. Si contano anche animali che purtroppo sono stati uccisi dal vasto incendio. Momenti drammatici anche per la viabilità. Adesso il tratto autostradale Milazzo – Rometta è stato riaperto e ciò dovrebbe decongestionare il traffico sulla SS113.

In Prefettura è stato convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per coordinare le attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli incendi che stanno interessando il territorio metropolitano.

Si continua ad operare nei diversi Comuni con squadre del Corpo Forestale Regionale e squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a squadre di volontari attivate dalla Protezione Civile regionale, oltre al supporto di autobotti del Comune di Messina. E la situazione è in evoluzione.