Sono oltre 700 le contravvenzioni elevate tra il 2019 ed il 2020 dalla Polizia Locale di Capo d’Orlando che non sono ancora state pagate.

Per la precisione sono 154 le ingiunzioni relative a trasgressori residenti a Capo d’Orlando e ben 556 ad automobilisti residenti fuori paese.

Per il comandante della Polizia Municipale Maria Teresa Castano si tratta di un mancato incasso di quasi 190 mila euro per le casse comunali.

Ed ecco che in questi giorni, un totale di 710 automobilisti, si vedranno recapitare a casa le ingiunzioni di pagamento per le multe ancora non pagate.

Se la prima ingiunzione resterà disattesa, il Comune di Capo d’Orlando potrà attivare il prelievo coatto sui conti correnti dei sanzionati oppure fare scattare il fermo amministrativo delle auto.

In periodo di magra a livello economico sarebbe una proficua boccata di ossigeno per le casse comunali. Soldi che, in gran parte, dovrebbero essere utilizzati per migliorare la viabilità cittadina, la segnaletica ed il manto stradale.