Temperature altissime, scirocco e fiamme. Un film già visto. Brucia contrada Ridente a Gioiosa, dove è in corso l’intervento di Canadair per fronteggiare il fronte del fuoco.

Il Can 14 sta effettuando lanci di acqua per avere ragione del rogo. Il vento di Scirocco, che comunque sembra in attenuazione, favorisce il propagarsi dei fuochi.

La situazione appare comunque sotto controllo.