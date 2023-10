Villafranca Tirrena, Sant’Agata, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Merì e Milazzo sono le aree in provincia di Messina dove 67 vigili del fuoco sono al lavoro con 22 mezzi per contrastare i fronti di fiamma alimentati dal forte vento di scirocco.

Nella notte a Villafranca Tirrena sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni lambite dagli incendi di vegetazione. Dall’alba sono in volo due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, il Can 12 effettua lanci nel comune di Villafranca Tirrena ed è coordinato dal DOS VF 125, il Can14 effettua lanci nel comune di Gioiosa Marea.

Potenziato il dispositivo di soccorso locale con il raddoppio dei turni, mobilitati rinforzi dai Comandi di Catania, Enna e Siracusa. Operazioni di spegnimento in corso.