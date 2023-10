Il Consiglio Comunale di Mirto, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha applicato il Rendiconto della gestione 2022 e una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025, che comprende anche una modifica al DUP e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dallo stesso Rendiconto.

Le due proposte all’ordine del giorno sono state illustrate dall’Assessore Comunale al Bilancio Carlo Sgrò e dalla Dott.ssa Schillirò. Riguardo al Rendiconto, l’ente comunale mirtese ha chiuso con un risultato di amministrazione di 1.820.000 euro circa, le spese correnti del personale sono state assestate a 543.000 euro, con una diminuzione di circa 50.000 euro rispetto al 2021, mentre gli acquisti di beni e servizi sono passati da 414.000 euro a 561.000 euro, con un aumento di oltre 40.000 euro rispetto all’anno precedente. Considerando le spese in generale e confrontandole con il 2021, si verifica una diminuzione totale di 40.000 euro. Il Rendiconto 2022 gode del parere favorevole del Revisore dei Conti e l’argomento è stato approvato con i 6 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza (2 collegati da remoto), mentre si è astenuto il componente del gruppo di minoranza Sgrò.

Le variazioni al Bilancio e al DUP si riferiscono a un intervento di somma urgenza per un guasto e alle spese per il PUG (Piano Urbanistico Generale), con cui l’ente comunale attinge tramite l’avanzo di amministrazione. Per il PUG l’ente comunale mirtese, essendo in alcune zone sviluppato il dissesto idrogeologico, ha ricevuto un finanziamento di 37.500 euro dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per dare l’incarico al geologo che dovrà occuparsi dello studio, della prova e della relazione. Questa proposta è passata all’unanimità, con i voti favorevoli dei 7 Consiglieri Comunali presenti.