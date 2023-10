Un inferno di fuoco che si è improvvisamente scatenato ieri sera, partendo da Calvaruso, per poi estendersi verso Castello e giù, fino al centro abitato.

Fiamme che hanno lambito l’Autostrada A20 con le lingue di fuoco fin sopra la carreggiata. Al punto da far propendere per la chiusura del tratto autostradale da Villafranca a Milazzo in entrambe le direzioni con le auto che si sono riversate tutte sulla Strada Statale 113, intasandola. Al momento è caos anche per la viabilità.

Il Sindaco Giuseppe Cavallaro, scusandosi per il poco preavviso sulla pagina dell’Amministrazione Comunale, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione scolastica e per non gravare ulteriormente sul traffico veicolare già in tilt. Ciò anche al fine di non ostacolare le operazioni di soccorso. Mezzi dei Vigili del Fuoco stanno giungendo anche da Catania.

La situazione è drammatica. Le fiamme hanno raggiunto anche un supermercato, causando danni. I dipendenti si sono adoperati per fronteggiare le fiamme. Lo scenario è apocalittico. Nella nottata di ieri il fuoco ha ucciso animali e divorato ettari di macchia mediterranea. Purtroppo il vento, che non accenna a calmarsi, ne favorisce la propagazione.