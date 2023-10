Il vento continua a imperversare e la furia delle fiamme continua a sprigionarsi. Ettari di macchia mediterranea andata in fumo sulle colline di Villafranca Tirrena.

Calvaruso e Castello le zone più colpite con il fuoco che ha lambito le case, costringendo ad evacuare alcune famiglie per precauzione. Stamattina autostrada chiusa nel tratto tra Milazzo e Rometta. Le lingue di fuoco hanno infatti lambito il tratto autostradale. Uscita obbligatoria a Villafranca per chi viene da Messina e a Milazzo per chi viene da Palermo.