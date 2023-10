In occasione dell’Ottobre rosa, mese dedicato alle campagne di sensibilizzazione per diffondere la cultura della prevenzione, l’amministrazione comunale di Barcellona, su proposta dell’assessore alle pari opportunità Viviana Dottore ha organizzato di concerto con l’Asp di Messina, un infopoint per la prenotazione degli screening gratuiti.

L’iniziativa si terrà lunedì 23 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 presso il Comune di Barcellona e offrirà la possibilità ai cittadini di acquisire le informazioni e le consulenze richieste e di prenotare gratuitamente lo screening per la prevenzione del tumore della mammella, del tumore del collo dell’utero e del tumore del colon retto. Questi sono i tre tumori che, secondo evidenze scientifiche, colpiscono prevalentemente la popolazione italiana. In particolare le fasce maggiormente a rischio per il tumore alla mammella sono le donne tra i 50 ed i 69 anni, per il tumore al collo dell’utero le donne tra i 25 e i 64 anni, mentre per il tumore al colon retto le donne e gli uomini tra i 50 e i 69 anni.

I programmi di screening organizzati dall’Asp prevedono un percorso che accompagna gli utenti dal primo screening all’invio della lettera con esito dell’esame negativo oppure, nei casi dubbi, per tutti gli approfondimenti necessari fino alla chirurgia.

Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con l’Asp di Messina saranno presenti all’infopoint il direttore dell’UOC Centro Gestionale Screening Asp dott.ssa Rosaria Cuffari e il dirigente medico UOC Centro Gestionale Screening, dr.ssa Eliana Tripodo.

L’assessore alle pari opportunità Viviana Dottore ringrazia l’Asp di Messina “per la piena collaborazione e disponibilità nel consentirci di realizzare questa iniziativa che abbiamo voluto si tenesse nei locali del Comune che deve essere vista come la casa di tutti i cittadini. Con l’infopoint di lunedì vogliamo contribuire alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e dell’informazione per la salute ed il benessere di tutti. La presenza all’infopoint di lunedì di professioniste del settore, come le dottoresse Cuffari e Tripodo è per Barcellona una grande opportunità per la quale siamo grati all’Asp”.