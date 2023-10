Si consuma a suon di note e comunicati stampa la polemica tra il sindaco Federico Basile e la senatrice Dafne Musolino. A scaldare gli animi l’aggressione al comandante della polizia della città Metropolitana Giovanni Giardina, in ospedale dopo essere stato colpito con un oggetto in ferro, una tenaglia o una catena, da due ambulanti in via La Farina ad angolo con via Salandra.

Un normale controllo è finito con il trasporto in ospedale dell’ufficiale che ha riportato due vistose ferite alla testa. La senatrice Musolino commenta su Facebook quando accaduto scrivendo: «Da tempo assistiamo a Messina ad una ripresa dei fenomeni di ambulantato abusivo. L’odierna notizia relativa all’aggressione del comandante Giardina, al quale esprimo tutta la mia solidarietà, conferma che tutto il lavoro svolto negli scorsi anni, teso al ripristino della legalità e a garantire forme di commercio prive della concorrenza sleale, sono state poste nel dimenticatoio da parte di un’amministrazione che risulta sempre più distratta e scollata dalla realtà. Personalmente, avevo segnalato tempo fa la presenza di venditori abusivi di frutta e di bibite, anche alla Passeggiata a mare, tuttavia, non c’è stato alcun riscontro in merito da parte dell’amministrazione.

Il governo si avvia a varare il nuovo DDL in merito alla concorrenza che prevederà anche delle gare per il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per il commercio. In questo scenario di mutata attenzione in un settore che da sempre era ad esclusivo ap-pannaggio delle amministrazioni locali il Comune di Messina sembra aver dimenticato il piano del commercio e il previsto riordino dei chio-schi e di tutti gli spazi pubblici, segno di una totale disattenzione e di un’acclarata incapacità di gestione del tema da parte dell’amministrazione comunale».

Non si fa attendere la risposta del sindaco Basile che scrive: «Credo che la senatrice Dafne Musolino non abbia compreso bene quanto accaduto oggi, in merito all’aggressione subita dal comandante comandante della Polizia Metropolitana e vicario della Polizia municipale, Giovanni Giardina, nel corso dell’attività di controllo sul territorio cittadino contro l’ambulantato selvaggio.Quindi nell’operare al servizio della comunità per il rispetto delle regole e per l’osservanza della legalità è accaduto un fatto di gravità assoluta, quale l’aggressione violenta nei confronti del comandante Giardina durante il suo quotidiano lavoro di controllo proprio sul fenomeno dell’occupazione illegale di suolo pubblico. Sono sorpreso di come una cruenta aggressione diventi spunto di una polemica; legata a cosa? Al fatto che contro chi cerca di fare rispettare la legge è legittimo usare violenza? Ripeto, inutili polemiche anzi gravi speculazioni politiche, ad una settimana dalla fuoriuscita della senatrice Musolino dal partito Sud chiama Nord, che ha già dimenticato le circostanze in cui simili atti violenti si sono verificati anche allorquando la stessa ricopriva la carica di Assessora con rispettive deleghe alle Atti-vità produttive (commercio e mercati) e Polizia municipale. Ma, si sa, in politica la memoria è sempre troppo corta».

E a stretto giro ecco puntuale la replica della ex assessora in quota Cateno De Luca: «Non mi stupisce la risposta piccata del Sindaco Basile, per due motivi: il primo è che dimostra di non avere ancora compreso che in città si assiste ogni giorno ad un arretramento dei livelli di legalità, e l’aggressione al Comandante Giardina, con il quale ho condiviso innumerevoli controlli e attività di ripristino della legalità, ne è solo la piena riprova. Il secondo è che, ancora una volta, si tenta di sviare la critica politica, scadendo nell’attacco personale. Al sindaco Basile dico di guardarsi attorno, la legalità non si ricerca con spot ammiccanti o slogan da ammorbidente, ma con azioni concrete e costanti».